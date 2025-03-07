Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ortahisar ilçesinde 2 şüpheliye ait adreslere operasyon gerçekleştirildi.
Aramalarda, 1 kilo 196 gram sentetik uyuşturucu, 78 uyuşturucu hap ve cam düzenek gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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