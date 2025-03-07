Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Görev başında kalp krizinden ölen polisin cenazesi Trabzon'da defnedildi

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yaşar Sevim'in cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:47 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görev başında kalp krizinden ölen polisin cenazesi Trabzon'da defnedildi
        ABONE OL

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yaşar Sevim'in cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

        Sapanca ilçesinde 5 Mart Çarşamba günü geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Sevim için Akçaabat ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi'ndeki Kıran Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Sevim'in cenazesi cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

        Törene, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, CHP İl Başkanı Mustafa Bak ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        Otomobilini yaktı! Alevler onu da yuttu!
        Otomobilini yaktı! Alevler onu da yuttu!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        İdrar örneğiyle hile! Sahte rapor şebekesi görüntülerle deşifre oldu!
        İdrar örneğiyle hile! Sahte rapor şebekesi görüntülerle deşifre oldu!
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"

        Benzer Haberler

        Trabzon Valisi Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
        Trabzon Valisi Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
        Trabzon'da asayiş uygulamaları
        Trabzon'da asayiş uygulamaları
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı
        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı
        Trabzon'da kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı
        Trabzon'da kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı
        Trabzon'da kumar oynayan 5 kişiye 45 bin 235 lira ceza kesildi
        Trabzon'da kumar oynayan 5 kişiye 45 bin 235 lira ceza kesildi