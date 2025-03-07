Görev başında kalp krizinden ölen polisin cenazesi Trabzon'da defnedildi
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yaşar Sevim'in cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yaşar Sevim'in cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.
Sapanca ilçesinde 5 Mart Çarşamba günü geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Sevim için Akçaabat ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi'ndeki Kıran Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Sevim'in cenazesi cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Törene, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, CHP İl Başkanı Mustafa Bak ve vatandaşlar katıldı.
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