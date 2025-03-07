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        Trabzon'da, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi ile sağlık kurulu raporu düzenlendi

        Trabzon'da, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) kullanılarak çevrim içi görüşülen 86 yaşındaki Mine Kaplan'a sağlık kurulu raporu verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:24 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:51
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        Trabzon'da, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi ile sağlık kurulu raporu düzenlendi
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        Trabzon'da, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) kullanılarak çevrim içi görüşülen 86 yaşındaki Mine Kaplan'a sağlık kurulu raporu verildi.

        Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaklaşık 1,5 yıldır felçli olan Kaplan'ın sağlık kurulu raporu alabilmesi için ailesi hastaneye başvurdu.

        Kaplan, yaşadığı eve gelen doktor ve hemşireler eşliğinde çevrimiçi bağlandığı sağlık kurulu üyeleriyle görüntülü görüştü. Değerlendirme kapsamında Kaplan'ın genel sağlık durumu incelenerek raporlama süreci tamamlandı.

        Başhekim Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın, yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinde dijitalleşme ve hasta odaklı yaklaşımları önemsediklerini söyledi.

        Aydın, UHDS ile yatağa bağımlı ve ulaşım güçlüğü çeken hastaların sağlık raporu alma sürecini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Her hasta için uzaktan değerlendirme sonrası rapor düzenlenmeye uygun olup olmadığı ayrıca değerlendirilmektedir. Hastanemiz, bu alanda öncü olmaya devam edecektir. Trabzon'daki hastaneler içerisinde ilk kez bizim hastanemizde ilk uygulamamızı başarıyla gerçekleştirdik ve olumlu geri dönüşler aldık. Bu sistemi daha fazla hastamız için erişilebilir hale getirmek için çalışmalarımız sürecek."

        Sistemin annesi için uygulanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Ali Kaplan ise, "Annemin hastaneye gitmesi bizim için büyük bir zorluktu. Bu sistem sayesinde hiçbir zahmete girmeden rapor sürecini tamamladık. Bu hizmeti sağlayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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