Çaykara Kaymakamı Sapmaz, öğrencilerle iftarda bir araya geldi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Kaymakam Ali Sapmaz ve lise öğrencileri, iftar yaptı.

Ataköy Cevdet Sunay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurtlarında kalan öğrenciler, Kaymakam Sapmaz, Belediye Başkanı Hanefi Tok ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ile iftarda bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Sapmaz, iyi bir eğitimin insan hayatındaki önemine değinerek, ilçenin eğitim öğretimde örnek olduğunu belirtti.

Sapmaz, eğitim camiası mensuplarına emekleri dolayısıyla teşekkür etti.