Trabzon'da ön muhasebe elemanı yetiştirme kursu için protokol imzalandı

Trabzon'da ön muhasebe elamanı yetiştirme kursu açılacak.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, Üniversiteler ile Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Mesleki Eğitim Kursları Tip İşbirliği Protokolü kapsamında Ön Muhasebe Elemanı Mesleki Eğitim Kursu için protokol imzalandığı belirtildi.

Trabzon Valiliğinde düzenlenen imza törenine Vali Aziz Yıldırım, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, İŞKUR Trabzon İl Müdürü Servet Kaba ve diğer ilgililerin katılımıyla yapıldığı ifade edildi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik meslek kurslarını önemsediklerini belirterek, çalışmaya katkı veren kurumlara teşekkür etti.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi ise firmaların nitelikli iş gücü talepleri doğrultusunda mesleki eğitim kursları düzenlemeye devam edeceklerini bildirdi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da İŞKUR ve TTSO ile diğer kurumlarla bir çok projede ortak çalışmalar yaptıklarını, bu iş birliğini sürdürmeyi hedeflediklerini aktardı.