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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Trabzonspor, sahasında OGM Ormanspor'u 93-62 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 16:55 Güncelleme: 15.03.2025 - 17:12
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Trabzonspor, sahasında OGM Ormanspor'u 93-62 yendi.

        Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rahat bir galibiyet elde eden bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını da 45-30 önde tamamladı.

        Maçta Tykyvion Gordon 24, Mitchell Creek 23 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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