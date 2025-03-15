Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Trabzonspor, sahasında OGM Ormanspor'u 93-62 yendi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Trabzonspor, sahasında OGM Ormanspor'u 93-62 yendi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rahat bir galibiyet elde eden bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını da 45-30 önde tamamladı.
Maçta Tykyvion Gordon 24, Mitchell Creek 23 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.
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