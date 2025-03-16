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        "Baharda alerjik rinit belirtilerini hafife almayın" uyarısı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - ​​​​​​​Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Müge Erbay, polen mevsimini çok uzun ve şiddetli yaşayan, tedavilerle şikayetleri geçmeyen ya da yan etki gelişen alerji hastalarına alerji aşısı uyguladıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 11:28 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:32
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        "Baharda alerjik rinit belirtilerini hafife almayın" uyarısı
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - ​​​​​​​Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Müge Erbay, polen mevsimini çok uzun ve şiddetli yaşayan, tedavilerle şikayetleri geçmeyen ya da yan etki gelişen alerji hastalarına alerji aşısı uyguladıklarını söyledi.

        KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde görevli Erbay, AA muhabirine, alerjik rinitin burunda kaşıntı, doluluk, hapşırma ve beyaz bir akıntı ile kendini gösteren bir hastalık olduğunu belirtti.

        Polen mevsiminde alerjik rinit belirtilerinin daha da arttığını vurgulayan Erbay, "Polen mevsiminde belirtiler daha da artarak gözlerde kaşıntı, kızarma, sulanma, burunda akıntı, damakta ve kulaklarda kaşıntı hissi gibi semptomlara neden olabilir. Bu duruma halk arasında 'saman nezlesi' de denilmektedir." ifadelerini kullandı.

        Erbay, polen yoğunluğunun bölgenin bitki örtüsü, yağış miktarı ve sıcaklık gibi hava koşullarına bağlı olarak değişebildiğini anlatarak, "Polen mevsimleri bitki türüne bağlı değişkenlik gösterir. Ağaç polenleri kış sonu ve ilkbahar başında yoğunlaşır. Çayır, çimen ve tahıl polenleri ilkbahar ve yaz başında artar. Yabani ot polenleri de yaz sonu ve sonbaharda zirve yapar." dedi.

        Trabzon'da özellikle fındık ve huş ağacı polenlerinin yaygın olduğuna işaret eden Erbay, fındık polenlerinin genellikle şubat ve martta yoğunlaştığını, huş ağacı polenlerinin ise nisan ve mayısta zirve yaptığının altını çizdi.

        Erbay, alerjik rinit hastalarının polen mevsimine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Alerjik rinit hastaları, polen yoğunluğunun en yüksek olduğu sabah saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmalı, ev ve arabalarında polen filtreli klima kullanmalıdır. Pencerelerini gün içinde kapalı tutup, akşam saatlerinde havalandırma yapmalı, açık hava aktivitelerini azaltarak, kapalı alanlarda spor yapmayı tercih etmelidir. Dışarıdan geldiklerinde kıyafetlerini değiştirip, duş almalı ve çamaşırları dışarıda kurutmamalılar çünkü polenler giysilere yapışabilir."

        - "Alerjenlerden uzak durmak en önemli adımdır"

        Erbay, alerji tedavisinde öncelikle alerjenin ne olduğunu belirlediklerini söyledi.

        Alerjenlerden uzak durmanın en önemli adım olduğuna dikkati çeken Erbay, daha sonra da farmakoterapi denilen alerji hapı, alerji burun spreyi ya da steroidli burun spreyleri ile tedaviye başladıklarını anlattı.

        Erbay, gerekli durumlarda ise alerji immünoloji polikliniğinde alerji aşısı denilen immünoterapi tedavisini uyguladıklarını ifade ederek, "Alerji hastalarımız polen mevsimini çok uzun ve şiddetli yaşıyorsa, tedavilerle şikayetleri geçmiyor ya da bir yan etki gelişiyorsa o zaman alerji aşısı uyguluyoruz." diye konuştu.

        Alerjik rinit hastalarının yüzde 10 ile 40'ında astım gelişme riski olduğunu vurgulayan Erbay, "Bakıldığında rinit olanların, rinit olmayanlara göre gelecek yıllarda astım geliştiği bulunmuş. O yüzden tedavi etmek, önlemlerimizi almak, özellikle de aşı tedavisi sayesinde astım gelişiminde önleyici olabiliyor. Alerjik rinit tedavi edilmediğinde zamanla ilerleyerek astıma dönüşebilir. Bu yüzden belirtileri hafife almamak ve uygun tedaviyi yaptırmak önemlidir." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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