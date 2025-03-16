"Baharda alerjik rinit belirtilerini hafife almayın" uyarısı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - ​​​​​​​Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Müge Erbay, polen mevsimini çok uzun ve şiddetli yaşayan, tedavilerle şikayetleri geçmeyen ya da yan etki gelişen alerji hastalarına alerji aşısı uyguladıklarını söyledi.

KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde görevli Erbay, AA muhabirine, alerjik rinitin burunda kaşıntı, doluluk, hapşırma ve beyaz bir akıntı ile kendini gösteren bir hastalık olduğunu belirtti.

Polen mevsiminde alerjik rinit belirtilerinin daha da arttığını vurgulayan Erbay, "Polen mevsiminde belirtiler daha da artarak gözlerde kaşıntı, kızarma, sulanma, burunda akıntı, damakta ve kulaklarda kaşıntı hissi gibi semptomlara neden olabilir. Bu duruma halk arasında 'saman nezlesi' de denilmektedir." ifadelerini kullandı.

Erbay, polen yoğunluğunun bölgenin bitki örtüsü, yağış miktarı ve sıcaklık gibi hava koşullarına bağlı olarak değişebildiğini anlatarak, "Polen mevsimleri bitki türüne bağlı değişkenlik gösterir. Ağaç polenleri kış sonu ve ilkbahar başında yoğunlaşır. Çayır, çimen ve tahıl polenleri ilkbahar ve yaz başında artar. Yabani ot polenleri de yaz sonu ve sonbaharda zirve yapar." dedi.

Trabzon'da özellikle fındık ve huş ağacı polenlerinin yaygın olduğuna işaret eden Erbay, fındık polenlerinin genellikle şubat ve martta yoğunlaştığını, huş ağacı polenlerinin ise nisan ve mayısta zirve yaptığının altını çizdi.

Erbay, alerjik rinit hastalarının polen mevsimine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Alerjik rinit hastaları, polen yoğunluğunun en yüksek olduğu sabah saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmalı, ev ve arabalarında polen filtreli klima kullanmalıdır. Pencerelerini gün içinde kapalı tutup, akşam saatlerinde havalandırma yapmalı, açık hava aktivitelerini azaltarak, kapalı alanlarda spor yapmayı tercih etmelidir. Dışarıdan geldiklerinde kıyafetlerini değiştirip, duş almalı ve çamaşırları dışarıda kurutmamalılar çünkü polenler giysilere yapışabilir."

- "Alerjenlerden uzak durmak en önemli adımdır"