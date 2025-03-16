Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Kronik hastalığı olanlara ramazanda "bilinçli ilaç kullanımı" uyarısı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turan Set, diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği ve epilepsi gibi birçok kronik hastalıkta ilaçların ihmal edilmeden kullanılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 13:18 Güncelleme: 16.03.2025 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kronik hastalığı olanlara ramazanda "bilinçli ilaç kullanımı" uyarısı
        ABONE OL

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turan Set, diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği ve epilepsi gibi birçok kronik hastalıkta ilaçların ihmal edilmeden kullanılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

        Prof. Dr. Set, AA muhabirine, ramazanda insanların günlük yaşamı, beslenme ve uyku düzeninin önemli derecede etkilendiğini söyledi.

        Kronik hastalıkları nedeniyle ilaç kullanan bireylerin, mutlaka doktorları tarafından değerlendirilerek oruç tutmaya uygun olup olmadığına karar verilmesi gerektiğini belirten Set, "Özellikle diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği ve epilepsi gibi bir çok kronik hastalıkta ilaçların ihmal edilmeden kullanılması hayati önem taşımaktadır. Eğer bu değerlendirmeler sonucunda kişinin oruç tutmaya uygun olduğuna karar verilirse, kullanımda olan ilaçları iftar ve sahura göre planlanabilir." diye konuştu.

        Set, günde tek doz kullanılan ilaçların sahur ya da iftarda olacak şekilde kullanılabileceğini dile getirerek, "Günde 2 defa alınan ilaçlar sahur, iftar şeklinde ayarlanabilir. Tabi bunların yanında 3 veya daha fazla kullanımda olan ilaçlar oruç düzenine uymayabilir. Bu durumda yeni bir planlama gerekebilir. Hekimleri tarafından bu planlamalar yapılabilir." ifadesini kullandı.

        - "Sıvı alımına özellikle iftar ve sahur sürecinde dikkat etmeleri gerekir"

        Kişinin kullandığı ilaçları kesinlikle aksatmaması gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Set, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kronik hastalıklarda örneğin şeker hastalığı, tansiyon gibi çok ciddi hayati problemlerle karşı karşıya kalınabilir. İlaç kullanımının yanında özellikle kronik hastalığı olan bireylerin aynı zamanda sıvı elektrolit dengesini korunması için yeterli sıvı alımına özellikle iftar ve sahur sürecinde dikkat etmeleri gerekir. Aynı zamanda dengeli ve doğru beslenme bu süreçte önemlidir."

        Set, sıvı alımında su tüketimin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Kahve, çay ve benzeri diğer içecekler suyun yerini tutmaz. O nedenle günlük ortalama kişinin kilosuna göre tabii ki değişebilir. 2-3 litre arası su tüketimi önerilmektedir." dedi.

        Ramazanda kronik hastaların bilinçli ilaç kullanımına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Set, şunları kaydetti:

        "Kronik hastalığı olan bireyler ramazanda ilaç kullanımını ihmal etmemelidir. Aynı zamanda sıvı tüketimi, uyku düzeni ve dengeli beslenme de çok önemli. Bunun yanında bazı özel durumlarda ve hastalıkların iyileşme sürecinde oruçları ileriki bir dönemi ertelenebilir. Diğer taraftan tabii ki eğer oruç tutmaları uygun değilse, sağlıklarını riske atacak bir problem teşkil edecekse hekimlerinin önerilerini mutlaka uymaları gerekir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Kademeli boşanma
        Kademeli boşanma
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir

        Benzer Haberler

        Trabzonspor ilk deplasman galibiyeti ile yüzleri güldürdü
        Trabzonspor ilk deplasman galibiyeti ile yüzleri güldürdü
        "Baharda alerjik rinit belirtilerini hafife almayın" uyarısı
        "Baharda alerjik rinit belirtilerini hafife almayın" uyarısı
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Trabzon'da partililerle bir...
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Trabzon'da partililerle bir...
        Trabzonspor'da 300 günlük deplasman galibiyeti hasreti Fatih Tekke ile son...
        Trabzonspor'da 300 günlük deplasman galibiyeti hasreti Fatih Tekke ile son...
        Trabzon'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
        Trabzon'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
        Trabzon'da örtü yangını; 10 dönüm alan zarar gördü
        Trabzon'da örtü yangını; 10 dönüm alan zarar gördü