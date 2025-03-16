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        Trabzon'da cezaevinde çıkan yangında 1'i mahkum 4 kişi dumandan etkilendi

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde cezaevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i mahkum 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 18:33 Güncelleme: 16.03.2025 - 18:33
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        Trabzon'da cezaevinde çıkan yangında 1'i mahkum 4 kişi dumandan etkilendi
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        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde cezaevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i mahkum 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun kaldığı koğuşta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında, mahkum ile 3 ceza infaz koruma personeli dumandan etkilendi.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4 kişi Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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