Trabzon'da cezaevinde çıkan yangında 1'i mahkum 4 kişi dumandan etkilendi
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde cezaevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i mahkum 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde cezaevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i mahkum 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun kaldığı koğuşta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, mahkum ile 3 ceza infaz koruma personeli dumandan etkilendi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4 kişi Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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