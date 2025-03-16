Trabzon'da cezaevinde çıkan yangında 1'i mahkum 4 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun kaldığı koğuşta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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