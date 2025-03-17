Bu sonuçla Trabzon temsilcisi ligi 4. sırada tamamlayarak Avrupa Kupası için play-off'a katılma hakkı elde ederken, Giresun temsilcisi ise ligi 6. sırada noktaladı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 18. ve son haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Görele Belediyespor'u 34-26 yendi.

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