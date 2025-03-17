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        Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

        Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 18. ve son haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Görele Belediyespor'u 34-26 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 21:21 Güncelleme: 17.03.2025 - 21:21
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        Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
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        Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 18. ve son haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Görele Belediyespor'u 34-26 yendi.

        Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 19-11 önde tamamladı.

        Karşılaşmanın ikinci devresinde de skor üstünlüğünü koruyan Ortahisar Belediyespor salondan 34-26 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla Trabzon temsilcisi ligi 4. sırada tamamlayarak Avrupa Kupası için play-off'a katılma hakkı elde ederken, Giresun temsilcisi ise ligi 6. sırada noktaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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