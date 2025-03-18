Trabzon'da "Şanlı Direniş Son Kale Çanakkale" paneli düzenlendi

Trabzon'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla "Şanlı Direniş Son Kale Çanakkale" konulu panel gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Fahri Kuran Salonu'nda organize edilen panelde, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.

Temiz, Çanakkale Deniz Muharebeleri'nin boğazda başlayıp karada devam eden bir savaş olduğuna işaret ederek, "Karşılıklı birbirlerine çok yakın siperlerde boğaz boğaza hatta göğüs göğüse geçen bu muharebeler, dünya harp tarihinde benzerine az rastlanabilen baş döndürücü ve Türkler için de var olmak veya yok olmak gibi büyük amansız mücadeleler zinciri olmuştur." dedi.

Çanakkale'nin eşsiz zaferler ve kahramanlığın ağır bedelleriyle kazanıldığını belirten Temiz, Çanakkale Zaferi'nin milletin fedakarlık, cesaret ve vatanseverlik gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük kahramanlık destanı olduğunun altını çizdi.

Paneli organize eden KTÜ Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü'nde görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Aksoy ise katılımcılara enstitünün kuruluş amacı hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Süleyman Erkan'ın yönettiği panelde, KTÜ Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmail Köse, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen sunum yaptı.