Trabzon'un Of ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Engin Filizfidan ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma personel Astsubay Çavuş Ramazan Köksal, günün anlam ve önemini içeren konuşma yaptı.

Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'ndeki törende ise şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

"Çanakkale" konulu şarkı ve şiirlerin seslendirildiği programda, yazar Mustafa Yazıcı ise "Çanakkale Destanı" adlı konferansta konuşma yaptı.