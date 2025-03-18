Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Trabzon'da öğrencilerle buluştu

Gezeravcı, ayrıca İl Emniyet Müdürü Murat Esetürk'ü de ziyaret ederek havacılık üzerine sohbet etti.

Uzayın keşfi ve bilimsel ilerlemenin önemini vurgulayan Gezeravcı, teknolojiye olan tutkusunu anlattığı öğrencilere hayallerinin peşinden gitmekten asla vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Gezeravcı, Fen Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, eğitim serüvenini anlattı, pilotluk kararını nasıl aldığını ve uzaya gitme sürecindeki deneyimlerini paylaştı.

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