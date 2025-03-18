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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Trabzon'da öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ilk astronutu Alper Gezeravcı, Trabzon'da öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 17:05 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:14
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Trabzon'da öğrencilerle buluştu
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        Türkiye'nin ilk astronutu Alper Gezeravcı, Trabzon'da öğrencilerle bir araya geldi.

        Gezeravcı, Fen Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, eğitim serüvenini anlattı, pilotluk kararını nasıl aldığını ve uzaya gitme sürecindeki deneyimlerini paylaştı.

        Uzayın keşfi ve bilimsel ilerlemenin önemini vurgulayan Gezeravcı, teknolojiye olan tutkusunu anlattığı öğrencilere hayallerinin peşinden gitmekten asla vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

        Türkiye'nin uzaya astronot gönderen 22. ülke olduğunu belirten Gezeravcı, uzayda 13 deney gerçekleştirdiğini anlattı.

        Gezeravcı, ayrıca İl Emniyet Müdürü Murat Esetürk'ü de ziyaret ederek havacılık üzerine sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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