Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'i ziyaret etti

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Genç, Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme ile bir süre sohbet etti.

Genç, 10 yaşından beri takip ettiği Sürmeneli'yi her zaman desteklediklerini belirterek, "Seninle gurur duyuyoruz. Seni izlerken hem duygulanıyoruz hem de heyecanla takip ediyoruz. Türk'ün gücünü tüm dünyada hissettiriyorsun. Bu şehrin evladısın. Bu şehre ve ülkemize gurur yaşatmaya devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu ise Genç'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Sırbistan benim için geri dönüş biletimdi. Bunu başardığım için çok mutluyum. Bana destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.