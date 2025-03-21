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        Trabzon'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi

        Trabzon'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında spor ve oyun etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:31 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:44
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        Trabzon'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi
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        Trabzon'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında spor ve oyun etkinliği düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde organize edilen programa, down sendromlular aileleriyle katıldı.

        Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yanı sıra masa tenisi ve futsal oynayan down sendromlular, çeşitli tekniklerle boyama yaptı.

        Vali Aziz Yıldırım, özel bireylerin toplumun bir parçası olduğunu ve onlara çok iyi bakmak gerektiğini söyledi.

        Yapılan faaliyetin çok anlamlı olduğunu belirten Yıldırım, down sendromluları toplumdaki bütün aktivitelerden faydalandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise özel bireyler için çeşitli çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Göreve geldiğimiz andan itibaren elimizden geldiği kadar kıymetli kardeşlerimize, bize emanet yavrularımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu konudaki en büyük düşüncemiz, projemiz, Valimiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın da desteğiyle kalıcı bir yaşam merkezini hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da engellilerin sporda ve hayatın her yerinde olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı da katıldı.

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