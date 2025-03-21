Trabzon'da öğretmen ve özel güvenlik görevlisinin darbedildiği iddiası

M.Y. ile öğretmen R.A. ve özel güvenlik görevlisi G.Y. arasında arbede yaşandı.

Trabzon'da bir öğretmen ve özel güvenlik görevlisinin, bir öğrencinin ablası tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

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