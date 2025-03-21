Trabzon'da öğretmen ve özel güvenlik görevlisinin darbedildiği iddiası
Trabzon'da bir öğretmen ve özel güvenlik görevlisinin, bir öğrencinin ablası tarafından darbedildiği ileri sürüldü.
Trabzon'da bir öğretmen ve özel güvenlik görevlisinin, bir öğrencinin ablası tarafından darbedildiği ileri sürüldü.
Ortahisar ilçesinde M.Y. (19), Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi kız kardeşinin başka bir öğrenciyle tartıştığı iddiasıyla okula geldi.
M.Y. ile öğretmen R.A. ve özel güvenlik görevlisi G.Y. arasında arbede yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Darp raporu alan öğretmen ve güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine, M.Y. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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