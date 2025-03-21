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        Trabzon'da öğretmen ve özel güvenlik görevlisinin darbedildiği iddiası

        Trabzon'da bir öğretmen ve özel güvenlik görevlisinin, bir öğrencinin ablası tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 20:01 Güncelleme: 21.03.2025 - 20:10
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        Trabzon'da öğretmen ve özel güvenlik görevlisinin darbedildiği iddiası
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        Trabzon'da bir öğretmen ve özel güvenlik görevlisinin, bir öğrencinin ablası tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

        Ortahisar ilçesinde M.Y. (19), Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi kız kardeşinin başka bir öğrenciyle tartıştığı iddiasıyla okula geldi.

        M.Y. ile öğretmen R.A. ve özel güvenlik görevlisi G.Y. arasında arbede yaşandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Darp raporu alan öğretmen ve güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine, M.Y. gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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