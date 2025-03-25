Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Cayrus, TTSO'yu ziyaret etti

Uruguay’ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na (TTSO) ziyarette bulundu.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Cayrus'un yaptığı ziyarette, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleriyle iş birliği konularını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cayrus, Urugay'ın tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu dile getirdi.

Selüloz üretimine ilişkin Türkiye'nin de yer aldığı bazı ülkelerin Uruguay'da yatırımda bulunduğunu aktaran Cayrus, "Bu konularda iş birliğini geliştirmeye hazırız. Tarımın iyi olmasında Türkiye'nin de payı var. Tarım makinaları ve özellikle traktör konusunda Türkiye'den önemli miktarda alım gerçekleştiriyoruz. Türkiye'den Uruguay'a ayrıca çelik, plastik, tekstil, beyaz eşya, ayakkabı ihraç ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Uruguay arasındaki ticaret hacminin geçen yıl rekor kırarak 600 milyon dolara yükseldiğini vurgulayan Cayrus, "Ticaretin geliştirilmesine önem veriyoruz ve her bölge ile iş birliği imkanlarını araştırıyoruz. İki ülke iş insanlarının buluşturulmasına imkan sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.