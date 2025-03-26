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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten, Kadir Gecesi mesajı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 12:05 Güncelleme: 26.03.2025 - 12:05
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten, Kadir Gecesi mesajı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Genç, mesajında, Kadir Gecesi'nin kalplere huzur ve hanelere bereket getirmesini diledi.

        Sema kapılarının aralandığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kavuşmanın huzurunu yaşadığını belirten Genç, şunları kaydetti:

        "İnsanlık için rehber olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gecede dualarımızın kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bu gece dua ederken dünyanın farklı yerlerinde ve Gazze'de zalimlerin zulmü altında olan kardeşlerimizi unutmayalım. İslam coğrafyasında akan kanın durması ve mazlumların kurtuluşu için de dua edelim. Kadir Gecesi'nin şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum."

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