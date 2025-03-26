Trabzonspor'un Ukraynalı oyuncusu Zubkov'dan zirve mesajı:

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zubkov, kariyeri boyunca hep zirve için oynadığını ve bordo-mavili takımda da bu geleneği sürdürmek istediğini belirtti.

Zubkov, Trabzonspor dergisinde yer alan röportajında, kendisini Trabzonspor'da harika hissettiğini aktararak, "Her oyuncu gibi, en hızlı şekilde adapte olmam gerekiyor. Burada birçok yabancı oyuncu var ama Türk oyuncular da bana çok yardımcı oluyor. Adım adım gün geçtikçe kendimi daha rahat hissediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde birçok maça çıktım ve artık burada deneyimlerimi takıma katkı sağlamak için kullanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a transferinin uzun bir süreç olduğunu anlatan Ukraynalı oyuncu, şunları kaydetti:

"Menajerim Trabzonspor'un benimle ilgilendiğini söylediği anda hemen Arseniy Batagov'a mesaj atıp kulüp, tesisler, sahalar hakkında her şeyi sordum. Daha önce de Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu duymuştum. Şampiyon olduklarını da biliyordum, bu da kulübün büyük hedefleri olduğunu gösteriyor. Kariyerim boyunca hep zirve için oynadım ve bu beni mutlu eden bir şey. Burada da bu geleneği sürdürmek istiyorum."

- "Taraftarlar ikramda bulunuyor bu da kilo almama yol açtı" Zubkov, Trabzonspor taraftarlarının harika olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Daha Trabzonspor'a imza atmadan önce bile geleceğimi biliyorlardı. Sevgilerini göstermek istiyorlardı. Sosyal medyadan buraya gelmeden birçok mesaj aldım ve açıkçası bu çok güzeldi. Daha önce böyle bir deneyim yaşamamıştım. Maç kazandığımızda insanların mutlu olduğunu görüyorum ve biz de onları olabildiğince sık mutlu etmek istiyoruz. Öte yandan çok güzel, doğası harika, sakin bir şehir. Trabzon'u gerçekten çok sevdim. Kebap ve baklava harika. Eşim buradayken güzel bir kafe keşfetmiştik, oradan sürekli baklava ve kek satın alıyorduk. İnsanları çok içten Trabzon'un, geldiğimden beri bana ikramlarda bulunuyorlar sürekli ve bu durum biraz kilo almama yol açtı. Ancak dikkatli olmalıyım. Türk insanının hoşlandığım yanlarından birisi çok özel olmaları, size karşı misafirperver davranmaları. Ben de onların bu iyiliğine sahada destek verebilmek istiyorum."

Sakin bir yapısının bulunmasına ilişkin de Ukraynalı oyuncu, "Genel anlamda sakinim ama bazen patlayabiliyorum. 28 yaşındayım ve sakin kalmam gerekiyor. Doğal olarak sıkıntılı süreçler ben de yaşadım ama artık kontrollüyüm ve detayları daha iyi anlıyorum, bu da bana yardımcı oluyor. Dövme yaptırdım, zor dönemlere karşı izlediğim yol bu: Never Surrender (Asla Pes Etme.) Her şeyin özeti bu aslında." ifadelerini kullandı. - "Küçük bir kahraman olmaya çok yakındım" Zubkov, etkisinden kurtulamadığı iki golünün bulunduğunu, bunların birinin Real Madrid'e karşı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evimizde oynadığımız bir maçtı, hayal edebiliyor musunuz? Bir iç saha maçı oynuyoruz ve Real Madrid'e karşı. Sanırım ikinci yarının başlarında bir gol attım. Maç boyunca 1-0 öndeydik. Sonra, onlar 95 ya da 96. dakikada gol attılar, berabere kaldık. Küçük bir kahraman olmaya çok yakındım. Diğeri ise milli takımda, Kuzey İrlanda'ya karşı oynadığımız maçtı. Onlara iki gol attım. Biri harika bir goldü, voleyle. Birçok gol pozisyonumuz da oldu ama maçı kaybetmiştik. İyi oynadığımız bu iki maçtaki goller beni sevindirdi ama kazanamadık ve üzüldüm."