Yeşilay Trabzon Şubesince ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi
Yeşilay Trabzon Şubesince ilkokul öğrencilerine Yeşilay faaliyetlerini tanıtmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.
Yeşilay Trabzon Şubesince ilkokul öğrencilerine Yeşilay faaliyetlerini tanıtmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.
Yeşilay Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında Hami Yıldırım İlkokulu'nda öğrencilere yönelik faaliyet düzenlendi.
Yeşilay Şube Sorumlusu Büşra Kalyoncu'nun öğrencilere Yeşilay'ı anlattığı etkinlikte, tanıtım videoları da gösterildi.
Öğrencilerin sorularının oyunlarla cevaplandığı etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.