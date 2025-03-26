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        Yeşilay Trabzon Şubesince ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi

        Yeşilay Trabzon Şubesince ilkokul öğrencilerine Yeşilay faaliyetlerini tanıtmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:19 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:26
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        Yeşilay Trabzon Şubesince ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi
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        Yeşilay Trabzon Şubesince ilkokul öğrencilerine Yeşilay faaliyetlerini tanıtmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

        Yeşilay Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında Hami Yıldırım İlkokulu'nda öğrencilere yönelik faaliyet düzenlendi.

        Yeşilay Şube Sorumlusu Büşra Kalyoncu'nun öğrencilere Yeşilay'ı anlattığı etkinlikte, tanıtım videoları da gösterildi.

        Öğrencilerin sorularının oyunlarla cevaplandığı etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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