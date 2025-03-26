Yeşilay Trabzon Şubesince ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi

Yeşilay Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında Hami Yıldırım İlkokulu'nda öğrencilere yönelik faaliyet düzenlendi.

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