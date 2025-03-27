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        Of'ta yetim ve öksüz çocuklara giysi yardımı

        Trabzon'un Of ilçesinde öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 15:06 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:09
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        Of'ta yetim ve öksüz çocuklara giysi yardımı
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        Trabzon'un Of ilçesinde öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımında bulunuldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, yaptığı açıklamada, "Tut Elimden Öğretmenim" projesi kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezinde öğretmen ve kursiyerlerin elbise ürettiklerini belirtti.

        Elbiselerin ilçedeki öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını aktaran Kabahasanoğlu, "Bizim inancımızda yetim ve öksüze el uzatmak, başını okşamak çok önemlidir. İnşallah öğrencilerimiz de bunlarla bayram sevincini yaşayacaklar." ifadelerini kullandı.

        Of Halk Eğitim Merkezi Muhammet Şevket Şahin de öğrencilerin bayramda mutlu olması adına böyle bir organizasyon düzenlediklerini kaydetti.

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