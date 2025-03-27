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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF'nin verdiği cezaları eleştirdi:

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kulübe ve şahsına verdiği cezaların futbolun özüne ve vicdanına gölge düşürdüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:47 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:47
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF'nin verdiği cezaları eleştirdi:
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kulübe ve şahsına verdiği cezaların futbolun özüne ve vicdanına gölge düşürdüğünü belirtti.

        Doğan, Trabzonspor dergisine verdiği röportajda, Türk futbolunda adalet duygusunun ağır bir sınavdan geçtiğini savundu.

        Bordo-mavili kulübün tarih boyunca hiçbir haksızlığa boyun eğmediğine işaret eden Doğan, "Unutmayın adaletin terazisi bir kez sarsıldığında, o sarsıntı sadece bugünü değil, yarınları da tehdit eder. Türkiye Futbol Federasyonunun kulübümüze ve şahsıma yönelttiği cezalar, futbolun özüne, vicdanına gölge düşürmüştür." ifadelerini kullandı.

        Ertuğrul Doğan, adalet için uğraşmanın tercih değil zorunluluk olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

        "Tarih, haksızlığa sessiz kalanları değil, ona karşı dimdik duranları yazmıştır. Trabzonspor, adaletin ve haklı mücadelenin sarsılmaz temsilcisidir. Temiz ve adil bir futbol düzeni için mücadele veriyoruz ve bu uğurda hiçbir yıldırma politikası yolumuzdan döndüremeyecektir. Ancak her büyük zafer, fırtınalı denizlerden geçerek kazanılır. Tarih en büyük dönüşümlerin, en çetin mücadelelerin ardından geldiğini defalarca kanıtlamıştır."

        Önlerinde büyük bir hedef olduğuna dikkati çeken Doğan, "Türkiye Kupası. Bu kutsal formayı terleten oyuncularımız ve teknik ekibimiz, Trabzonspor tarihine bir kupa daha kazandırmak için sonuna kadar savaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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