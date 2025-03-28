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        Trabzon'da ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı genç hayatını kaybetti

        Trabzon'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı genç kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 17:03 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:03
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        Trabzon'da ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı genç hayatını kaybetti
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        Trabzon'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı genç kurtarılamadı.

        Y.K'nin (17) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, dün akşam saatlerinde Beşirli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sabri Devran Gedikli'ye (20) çarptı.

        Ağır yaralanan Gedikli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Ehliyeti bulunmayan sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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