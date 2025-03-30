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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, TULAŞ personeliyle bayramlaştı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TULAŞ) personeli ile bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:10 Güncelleme: 30.03.2025 - 15:05
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, TULAŞ personeliyle bayramlaştı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TULAŞ) personeli ile bayramlaştı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Genç'e TBMM Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın ve AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu ile TULAŞ'ı ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, bayramların, dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulduğu, küskünlerin barıştığı, gönüllerin sevgiyle buluştuğu özel günler olduğuna işaret ederek, "Ramazan Bayramı'nın, şehrimize, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini ve mazlum coğrafyalarda zulüm altında olan kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Herkese huzur dolu bir bayram diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Bayramın üçüncü günü saat 11.00'da Atapark'taki Büyükşehir Belediyesi binasında düzenlenecek bayramlaşma törenine vatandaşları davet eden Genç, bayram coşkusunu birlikte yaşamaktan mutluluk duyacağını belirtti.

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        Galeri

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