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        Trabzon protokolünden şehitliğe bayram ziyareti

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ile beraberindeki protokol üyeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 15:22 Güncelleme: 30.03.2025 - 15:31
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        Trabzon protokolünden şehitliğe bayram ziyareti
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ile beraberindeki protokol üyeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulundu.

        Sülüklü Asri Mezarlığındaki Trabzon Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Vali Aziz Yıldırım ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Bir süre sohbet ettiği şehit ailelerinin bayramını kutlayan Yıldırım, toprağın çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Onun içindir ki başkalarının gözü var ama biz sonuna kadar, kanımızın son damlasına kadar bu toprakları korumaya ant içmişiz. Önce bizim kanımız tükenecek ondan sonra bu topraklara ayak basabileceklerse ancak o zaman basacaklar." dedi.

        Yıldırım, bayram gününde şehitleri andıklarını ve aileleriyle bir arada olduklarını da belirterek, "Şehitler ölmüş insanlar değildir. Şehitler ölmezler, onlar mutlaka Rabbin katında rızıklandırılırlar ama bizler bilemeyiz. Onlar bizi görüyorlar." diye konuştu.

        Vali Yıldırım'a, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu eşlik etti.

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