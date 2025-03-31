Trabzonspor'da Bodrum FK maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.