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        Futbol: UEFA Gençlik Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 20:01 Güncelleme: 01.04.2025 - 20:01
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        Futbol: UEFA Gençlik Ligi
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Alessandro Dudic, Pascal Hirzel, Nicolas Müller

        Trabzonspor: Erol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Alihan Erdoğan, Salih Malkoçoğlu (Dk. 86 Ömer Karahan), Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu (Dk. 90+3 Furkan Özcan), Ömer Duymaz (Dk. 75 Esat Alkurt), Abdurrahman Bayram (Dk. 75 Ekrem Terzi)

        Inter: Calligaris, Della Mora, Garonetti, Alexiou, Cocchi, Venturini, Zanchetta, Topalovic (Dk. 86 Pinotti), De Pieri, Spinacce (Dk. 75 Lavelli), Mosconi (Dk. 70 Quieto)

        Gol: Dk. 77 Ekrem Terzi (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 38 Salih Malkoçoğlu, Dk. 45+3 Taha Emre İnce, Dk. 65 Oğuzhan Yılmaz, Dk. 78 Ekrem Terzi (Trabzonspor), Dk. 46 Spinacce, Dk. 88 Della Mora (Inter)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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