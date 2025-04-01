Futbol: UEFA Gençlik Ligi
Stat:PaparaPark
Hakemler: Alessandro Dudic, Pascal Hirzel, Nicolas Müller
Trabzonspor: Erol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Alihan Erdoğan, Salih Malkoçoğlu (Dk. 86 Ömer Karahan), Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu (Dk. 90+3 Furkan Özcan), Ömer Duymaz (Dk. 75 Esat Alkurt), Abdurrahman Bayram (Dk. 75 Ekrem Terzi)
Inter: Calligaris, Della Mora, Garonetti, Alexiou, Cocchi, Venturini, Zanchetta, Topalovic (Dk. 86 Pinotti), De Pieri, Spinacce (Dk. 75 Lavelli), Mosconi (Dk. 70 Quieto)
Gol: Dk. 77 Ekrem Terzi (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Salih Malkoçoğlu, Dk. 45+3 Taha Emre İnce, Dk. 65 Oğuzhan Yılmaz, Dk. 78 Ekrem Terzi (Trabzonspor), Dk. 46 Spinacce, Dk. 88 Della Mora (Inter)
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