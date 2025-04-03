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        Sırtında taşıdığı bebekle maça giden kadının bordo-mavi sevgisi

        HATİCE DİLER - Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi'nde Inter ile oynadığı maçı stattan izlemeye, 7 aylık bebeği kaytanla (pamuk veya ipekten sicim) sırtına bağlayıp giden Melahat Ergin, Trabzonspor'un maçını ilk kez stattan izlediği için mutlu olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 13:26 Güncelleme: 03.04.2025 - 14:11
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        Sırtında taşıdığı bebekle maça giden kadının bordo-mavi sevgisi
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        HATİCE DİLER - Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi'nde Inter ile oynadığı maçı stattan izlemeye, 7 aylık bebeği kaytanla (pamuk veya ipekten sicim) sırtına bağlayıp giden Melahat Ergin, Trabzonspor'un maçını ilk kez stattan izlediği için mutlu olduğunu belirtti.

        Şalpazarı ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde oturan 40 yaşındaki Melahat Ergin, 3 çocuğu, kayınbiraderi, eltisi ve eltisinin 7 aylık bebeği ile Trabzonspor U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldiği maça gitti.

        Ergin'in, stada yürürken yöreye özgü "kaytan" adı verilen iple 7 aylık bebeği sırtına bağlayarak maça yetişmeye çalıştığı sırada çekilen fotoğrafı, sosyal medyada paylaşıldı.

        Paylaşımın ardından çok sayıda beğeni alan Melahat Ergin, AA muhabirine, Trabzonspor'a karşı ayrı bir sevgisinin olduğunu söyledi.

        Ergin, "Günlük hayatım normal köy hayatı, bağ bahçe ile uğraşıyorum, hayvanlarım var. Tarladan çıktım, kayınbiraderim maça gidiyordu, 'Hep birlikte gidelim.' dedi. Eltim, bebeği ve 3 çocuğumla beraber gittim. Televizyondan, telefondan sürekli maçları seyrediyorduk. Trabzonspor'un maçını ilk defa statta izledim, tarif edilemez bir duygu." dedi.

        Gittiği ilk maçta takımının kazanmasının farklı bir heyecan yarattığını anlatan Ergin, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük beğeni toplayan fotoğrafın, günlük hayatlarından bir kesit olduğunu dile getirdi.

        Ergin, bebekleri kaytanla sırtta taşımanın hayat rutinleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Arabayı uzağa park ettiğimiz için yolumuz uzaktı, bebeği önce kayınbiraderim aldı, kolu ağrıyınca bana verdi. Ben de kucağımda bir şey taşımayı pek sevmem, sırtıma attım gittim. Bu bizim için normal, ben bütün çocukları sırtımda taşıdım. Çünkü köyde oraya buraya gidiyorsun, çarşımız pazarımız uzak, sarıp sırtımıza gidiyoruz. Karadeniz'in rutini bu. Bizim işimiz yoğun olduğu için işimize gücümüze çocuğumuzla gideriz. Çocuğu geride bırakma durumumuz yok. Bizim çocuklarımız bizle beraber tarlaya bahçeye gelir."

        Ecrin bebeğin annesi Ayşe Ergin de Trabzonspor'a destek olmak için eşinin kendilerini stada götürdüğünü anlatarak, "Malum çocuk küçük, kollarımızda taşıyamıyoruz, çabuk gideriz diye ipimizi de aldık yanımıza. Eltim sardı, bağladı sırtına çocuğumu, koşa koşa gittik, koşmanın başka yolu yoktu açıkçası." dedi.

        Eşinin Trabzonspor'un hiçbir maçını kaçırmadığını belirten Ayşe Ergin, "Maçlara ara ara çocuklarımı da götürüyor. 'Kızımın da ilk maçı olsun, onu da götüreyim.' dedi. Statta tribündeyken de bebek benim sırtımdaydı. Sırtımıza bağlamak bizim için normal bir durum. Ben inek otlatmaya da gitsem, bağ bahçeye de gitsem sırtıma bağlarım, yine bütün işlerimi onunla yaparım. Buralarda hep böyle, çocukları sırtımıza bağlar, evimizin işini de dışarının işini de bu şekilde yaparız." ifadelerini kullandı.

        Adem Ergin ise Trabzonspor sevgisinin kendisi için bambaşka bir duygu olduğunu söyleyerek, 2001 yılından bu yana Denizlispor ile oynanan Türkiye kupası hariç Trabzonspor'un kendi sahasındaki hiçbir maçını kaçırmadığını belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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