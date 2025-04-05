Trabzonsporlu Muhammed Cham'ın parmağında ödem tespit edildi

Beşir, açıklamasında, "Futbol A takımımızın Sipay Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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