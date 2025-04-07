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        Sümela Manastırı, bayram tatilinde 13 bin 826 ziyaretçi çekti

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin önemli turizm rotalarından dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nı 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 13 bin 826 ziyaretçi gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:50 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:54
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        Sümela Manastırı, bayram tatilinde 13 bin 826 ziyaretçi çekti
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin önemli turizm rotalarından dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nı 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 13 bin 826 ziyaretçi gezdi.

        Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, ziyaretçilerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunuyor.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan manastır, restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarının ardından hem yenilenen yüzü hem de kapalı olan odaların bir bölümünün açılmasıyla kültür ve doğa tutkunlarının Trabzon rehberinde ilk sırada yer alıyor.

        İlk olarak Altındere Vadisi'ne gelen ziyaretçiler, burada kendilerini bekleyen minibüslere binerek manastıra ulaşacakları güzergahta yolculuk yapıyor.

        Bahara özgü renklerin hakim olduğu ormanlarla çevrili patika yolu da yürüyerek geride bırakan ziyaretçiler, ardından manastırı geziyor.

        Ziyaretçiler aynı zamanda güzergahtaki "Aya Varvara Kilisesi"ni de görme imkanı buluyor.

        Misafirlerine doğa gezisi ve foto safari gibi farklı alternatifler de sunan manastır, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 13 bin 826 ziyaretçiyi ağırladı.

        Sümela Manastırı, bayram tatilinde ziyaretçilerine doyumsuz ilkbahar manzarası sundu.

        - Manastırın yapısı ve doğa ilgi görüyor

        Altındere Vadisi'ndeki işletmecilerden Murat Yıldırım, AA muhabirine, sezon başlamamasına rağmen Sümela Manastırı'na yoğun ilgi olduğunu söyledi.

        Yıldırım, turizm sezonunun da aynı şekilde geçmesini beklediklerini belirterek, "Ziyaretçilerimizin Sümela'nın dış görünüşü, doğal yapısı, manzarası ve tabiatı çok hoşlarına gidiyor. Böyle manzaralı bir yer yok. Cami Boğazı Yaylası, Çakırgöl ve yukarıda daha güzel yaylalarımız var. Herkesin buraları görmesini isteriz." diye konuştu.

        Yaklaşık 13 yıldır tur rehberliği yapan Oğuzhan Emre Kandemir de Ürgüp, Göreme ve Kayseri'den gelenlere Karadeniz'in güzelliklerini göstermeye çalıştığını ifade etti.

        Kandemir, ziyaretçilerin Sümela Manastırı'nı çok beğendiklerini belirterek, "Son 3 yıldır manastırda yapılan düzenlemeler, çalışmalarla beraber özel araçların yukarıya çıkmaması, ring araçlarıyla taşıma işinin görülmesi hem turlarda bize zaman kazandırdı hem de gelen misafirlerin rahat bir şekilde Sümela Manastırı'nı ve çevreyi görmesine imkan sağladı." diye konuştu.

        İnsanların Sümela Manastırı ve çevresindeki manzaradan çok etkilendiklerini dile getiren Kandemir, "Doğadan çok etkileniyorlar. Karadeniz'i görmeyen misafirleri muhakkak Karadeniz'e bekliyoruz." dedi.

        - "Çok beğendim"

        Ziyaretçilerden Hatice Türkoğlu da "Buraları çok beğendik. Çok güzel yerler. Yemyeşil, suları şarıl şarıl akıyor. Dağı, taşı, yeşilliği, her yeri çok beğendim. Herkese tavsiye ediyorum, herkes gelsin." ifadesini kullandı.

        Hatice Kübra Heybet de Sümela Manastırı'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra içerisindeki yapısı ve yüksekliğinden çok etkilendiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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