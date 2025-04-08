Trabzon'da kuvvetli rüzgar etkili oldu

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre de yer yer 9 kuvvetinde esen rüzgarın, öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'de etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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