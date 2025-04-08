Trabzon'da "Filistin Hafızasında Genç İzler Projesi" protokolü imzalandı

Trabzon'da, İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı soykırım hakkında genç nesillerin bilinçlenmesi için "Filistin Hafızasında Genç İzler Projesi" protokolü imzalandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) yapılan yazılı açıklamada, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) İl Temsilcisi Elif Yükünç arasında imzalanan protokolle, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım ve izlediği işgal politikasının geniş kitlelere aktarılması, toplumsal hafızada yer edinmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Çuvalcı da iş birliği protokolünün son derece kıymetli olduğunu belirtti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı yoğun kara ve hava saldırılarına dikkati çeken Çuvalcı, projenin, devam eden saldırıların toplumsal hafızada yer edinmesi ve özellikle genç nesillerde farkındalık oluşturması açısından önem taşıdığını vurguladı.