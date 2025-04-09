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        Trabzonspor'da Danylo Sikan bekleneni veremezken Oleksandr Zubkov beğeni kazandı

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı oyunculardan Danylo Sikan, geride kalan sürede bekleneni veremezken Oleksandr Zubkov ise performansıyla beğeni kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:03
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        Trabzonspor'da Danylo Sikan bekleneni veremezken Oleksandr Zubkov beğeni kazandı
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        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı oyunculardan Danylo Sikan, geride kalan sürede bekleneni veremezken Oleksandr Zubkov ise performansıyla beğeni kazandı.

        Ara transfer döneminde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibinden 6'şar milyon avro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen ve kulüp tarihinin en pahalı transferleri arasında yer alan iki oyuncu, takımlarına katkı konusunda farklı bir grafik ortaya koydu.

        İlk haftalarda forma şansı bulan Danylo Sikan, Trendyol Süper Lig'de 8 maçta 496 dakika sahada kalırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 mücadelede 225 dakika oynadı.

        11 maçta 721 dakika forma giyen 23 yaşındaki santrfor, rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi.

        - Ligde 2 maçta 90 dakika sahada kaldı

        Danylo Sikan, ligdeki 8 karşılaşmanın 6'sında ilk 11'de forma giyerken, sadece 2'sinde 90 dakika sahada kaldı.

        Sikan'ın 90 dakika görev yaptığı müsabakalarda bordo-mavililer, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0, iç sahada da Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

        Genç oyuncu, ligin 29. haftasındaki Göztepe maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Simon Banza'nın yokluğunda ilk 11'de tercih edilmedi. Teknik direktör Fatih Tekke, Banza'nın yokluğunda Enis Destan'a ilk 11'de görev verirken Sikan, ikinci yarı oyuna dahil oldu.

        23 yaşındaki futbolcu, son haftalarda gözden düşerek son oynanan Fenerbahçe maçında da forma giyme şansı bulamadı.

        - Zubkov, formaya ısınıyor

        Trabzonspor'un diğer Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zubkov ise gol yollarında takıma katkı sağlarken son haftalarda 11'de iyice yer bulmaya başladı.

        Ligde 7 maçta 388 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 mücadelede 188 dakika olmak üzere toplam 10 karşılaşmada 576 dakika forma giyen Zubkov, 7 müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı.

        Ukraynalı oyuncu, son 2 haftada ilk 11'de sahaya çıkarken artan formuyla dikkati çekti.

        Zubkov, ligde Trabzon'da oynanan maçlarda Atakaş Hatayspor ve Göztepe filelerini birer kez havalandırdı.

        - Kupada yarı finali getiren golü attı

        Zubkov, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı golle takımının kupa hedefini sürdürmesinde etkili oldu.

        Ukraynalı oyuncu, Sipay Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan çeyrek final mücadelesinde, normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde attığı golle takımının 3-2 galip gelerek yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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