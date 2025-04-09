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        Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi yarı final maçının biletleri satışa çıktı

        Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya'nın Salzburg ekibiyle yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:58 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:58
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        Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi yarı final maçının biletleri satışa çıktı
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        Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya'nın Salzburg ekibiyle yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 25 Nisan Cuma günü İsviçre'nin Nyon şehrindeki Colovray Spor Merkezi'nde TSİ 15.00'te oynanacak müsabakaya ait biletlerin, 18 İsviçre Frangı olarak belirlendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Bilet satışları kulübümüze ayrılan kontenjan bitene kadar ya da 16 Nisan 2025 23.59'a kadar devam edecektir. Toplu bilet satışı ve nakit ödemeyle elden bilet satışı kesinlikle gerçekleştirilmeyecektir. 10 yaş altındaki çocuklar için bilet alınmasına gerek yoktur. Bir taraftar, 10 bilet alma hakkına sahip olacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Taraftarlar, biletleri "uefayouthleague.seetickets.com" sitesinden temin edebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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