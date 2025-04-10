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        Trabzon'da uluslararası öğrenciler için sınav öncesi etkinlik düzenlendi

        Trabzon'a yükseköğrenim için farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler, vize sınavları öncesinde düzenlenen etkinlikle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:10
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        Trabzon'da uluslararası öğrenciler için sınav öncesi etkinlik düzenlendi
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        Trabzon'a yükseköğrenim için farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler, vize sınavları öncesinde düzenlenen etkinlikle bir araya geldi.

        Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği (KULDER), öğrenciler için dernekte sıra gecesi programı yaptı.

        Programda, çalınan türkülere eşlik eden öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.

        KULDER Başkanı Nurettin Kurt, Türkiye'deki uluslararası öğrencilere mezuniyetlerine kadar yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

        Kurt, öğrencilere vize sınavları öncesinde sıra gecesi organize ettiklerini belirterek, "Öğrencilerde oldukça mutlu oldu. İçlerinde ilk defa çiğ köftenin yapılışını görenler vardı. Aynı zamanda sazlı sözlü türkülerimizde oldu. Öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyoruz." dedi.

        KULDER Kadın Komisyonu Başkanı Sevinç Civelek de öğrencilerle güzel ve eğlenceli bir gün geçirdiklerini ifade ederek, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

        Programa AK Parti Ortahisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm İmamoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile dernek üyeleri katıldı.

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