Trabzon'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Trabzon'da Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Meydan Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Akıntürk, Emniyet Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kumaş ve Polis Emeklileri Derneği Başkanı Cemil Alparslan çelenk sundu.

Esertürk, yaptığı açıklamada, polis teşkilatının 180 yıldır devletin emrinde Türk milletinin hizmetinde olduğunu söyledi.

Bundan sonra da kararlılıkla vatandaşlara huzur ve güven vermek için çaba ve emek sarf edeceklerini dile getiren Esertürk, şunları kaydetti:

"Geriye dönüp baktığımızda yakın süreçte özellikle 15 Temmuz hain saldırı döneminde teşkilatımızın çok dik ve cesaretli duruşu ile öncesinde hendek ve barikat operasyonlarında başta özel harekatçı kahramanlarımız olmak üzere, daha öncesinde terörle mücadelede verdiğimiz şehitler ve gazilerimizle hepiniz başınızda ve göğsünüzde taşıdığınız ay yıldızlı amblemleri sonuna kadar hak ediyorsunuz."