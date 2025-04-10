Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        MÜSİAD Trabzon Şubesi coğrafi işaretli ürünler için sempozyum düzenlemeyi planlıyor

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mesut İskenderoğlu, coğrafi işaretli ürünlerin farkındalığının artırılması ve hukuki altyapının güçlendirilebilmesi için sempozyum düzenleyeceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:56 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        MÜSİAD Trabzon Şubesi coğrafi işaretli ürünler için sempozyum düzenlemeyi planlıyor
        ABONE OL

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mesut İskenderoğlu, coğrafi işaretli ürünlerin farkındalığının artırılması ve hukuki altyapının güçlendirilebilmesi için sempozyum düzenleyeceklerini belirtti.

        İskenderoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, coğrafi işaretli ürünlerin taklit edilerek satılabildiğini, ürünlerin marka değerinin bu nedenle düştüğü ve ekonomik kayıplar oluşturduğunu ifade etti.

        Kamuoyunda farkındalık oluşturmak adına sempozyum yapmayı planladıklarını aktaran İskenderoğlu, "Bunun hem yerel ekonomiye hem de coğrafi işaretli ürünlerin korunmasına katkı sağlamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        İskenderoğlu, coğrafi işaretli ürünlerin yasa dışı yollarla taklit edilerek istismar edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü
        Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü
        Koyunların peşinde 46 yıldır süren 12 saatlik mesai
        Koyunların peşinde 46 yıldır süren 12 saatlik mesai
        Yapay zeka araçlarını dijital kitap oluşturarak öğrendiler
        Yapay zeka araçlarını dijital kitap oluşturarak öğrendiler
        Trabzon'da uluslararası öğrenciler için sınav öncesi etkinlik düzenlendi
        Trabzon'da uluslararası öğrenciler için sınav öncesi etkinlik düzenlendi
        Trabzon'da kültür sanat
        Trabzon'da kültür sanat