MÜSİAD Trabzon Şubesi coğrafi işaretli ürünler için sempozyum düzenlemeyi planlıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mesut İskenderoğlu, coğrafi işaretli ürünlerin farkındalığının artırılması ve hukuki altyapının güçlendirilebilmesi için sempozyum düzenleyeceklerini belirtti.

İskenderoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, coğrafi işaretli ürünlerin taklit edilerek satılabildiğini, ürünlerin marka değerinin bu nedenle düştüğü ve ekonomik kayıplar oluşturduğunu ifade etti.

Kamuoyunda farkındalık oluşturmak adına sempozyum yapmayı planladıklarını aktaran İskenderoğlu, "Bunun hem yerel ekonomiye hem de coğrafi işaretli ürünlerin korunmasına katkı sağlamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İskenderoğlu, coğrafi işaretli ürünlerin yasa dışı yollarla taklit edilerek istismar edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.