Trabzon'da "Turizmde Kariyerini İnşa Et" konulu çalıştay düzenlendi

Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunca (MYO) "Turizmde Kariyerini İnşa Et" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen çalıştayda, öğrenciler, mezunlar ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

MYO Müdürü Prof. Dr. Melike Kurtaran Çelik, yaptığı konuşmada, turizmin, ekonomiden kültüre uzanan geniş bir yelpaze olduğunu dile getirerek, milyonlarca insanı hareket ettiren, ülkeleri birbirine yaklaştıran bir güç olduğunu belirtti.

Çelik, turizmden alınabilecek pay için ülkelerin büyük rekabet içerisinde olduğunu ifade ederek, "Turizm, sanayi, enerji, iletişim sektörü kadar önem arz eden 40 kadar sektörü etkiliyor, hatta tetikliyor. İstihdama ve ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor. Mevcut değerlerimizle büyük bir turizm potansiyeline sahibiz ancak müşteri memnuniyeti, kültürel etkileşim, sürdürülebilirlik, misafirperverlik çok çok önemli." dedi.

Turistlerin sadece ülkenin doğal güzelliklerine gelmediğine işaret eden Çelik, "Sektördeki bireylerin insanlığına, nezaketine, yaşam tarzına ve hikayelerine de gelir. Turizm çalışanları işte bu hikayeyi temsil etmektedir. Turizm bu anlamda sadece bir sektör değil yaşam biçimidir." ifadelerini kullandı.