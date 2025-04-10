Çaykara'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Belediye Başkanı Hanefi Tok ile AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Selçuk da ilçe emniyet amirliğine ziyarette bulundu.

Törenin ardından Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak ile beraberindeki personeli makamında kabul ederek, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

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