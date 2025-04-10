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        Çaykara'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:50 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:53
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        Çaykara'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

        Çaykara Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

        Törene, Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Selçuk ile emniyet personeli katıldı.

        Törenin ardından Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak ile beraberindeki personeli makamında kabul ederek, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Belediye Başkanı Hanefi Tok ile AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Selçuk da ilçe emniyet amirliğine ziyarette bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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