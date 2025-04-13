Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Çağdaş Altay, Volkan Ahmet Narinç, Suat Gül
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan (Dk. 88 Okay Yokuşlu), Folcarelli, Draguş (Dk. 46 Cham), Zubkov (Dk. 80 Visca), Nwakaeme (Dk. 80 Cihan Çanak), Banza
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin (Dk. 60 Mithat Pala), Samet Akaydın (Dk. 60 Buljubasic), Mocsi, Hojer, Alikulov, Berkay Özcan (Dk. 28 Jurecka), Akintola (Dk. 67 Emrecan Bulut), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 28 Varesanovic), Sowe
Goller: Dk. 15 ve 21 Zubkov (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Dk. 77 Varesanovic (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Zubkov, Dk. 55 Banza, Dk. 90+1 Cihan Çanak (Trabzonspor) Dk. 55 Samet Akaydın, Dk. 86 Mocsi (Çaykur Rizespor)
TRABZON
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