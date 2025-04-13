Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un defans oyuncusu Stefan Savic, "Form tutmaya başlıyoruz, hocamızın istediği oyun şekline yavaş yavaş erişmeye, o şekilde oynamaya çalışıyoruz." dedi.

Papara Park'ta maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Savic, takım olarak iyi bir maç ortaya koyduklarını düşündüğünü söyledi.

Savic, iyi bir mücadele örneği gösterdiklerini belirterek, "Takımımızın gösterdiği o duruştan ve ortaya koyduğu oyundan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Form tutmaya başlıyoruz, hocamızın istediği oyun şekline yavaş yavaş erişmeye, o şekilde oynamaya çalışıyoruz. Ama bugün bizim adımıza kazanmak önemliydi, bunu da başardık." diye konuştu.

Defans pozisyonundaki partneri Batagov ile ilgili de soru üzerine deneyimli defans oyuncusu, "Doğal pozisyonlarından oynayan oyuncularla oynadığınızda daha iyi performans gösterebiliyorsunuz takım adına çok daha iyi işler ortaya koyabiliyorsunuz, Batagov, genç ve yetenekli bir oyuncu. Önünde önemli bir gelecek var, önemli başarılar elde edebilecek bir oyuncu. Daha önce de ifade etmiştim aslında çalışıp, mücadele etmesi gerekiyor ama yetenekli olduğu aşikar, biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz daha iyiye gitmesi için." açıklamasında bulundu.