MHP Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya'dan engellilere yönelik çalışmalarına ilişkin açıklama:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, Türk İslam Kültür Vakfının desteğiyle geçen hafta Ortahisar ilçesinde engellilere 80 akülü araba ve 50 tekerlekli sandalye dağıttıklarını belirterek, "Engelli derneklerimizden aldığımız bilgilere göre hasta yatağı sıkıntıları var. Bunların da tedariki başlamıştır." dedi.

Sivrikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli bireylerin sosyal yaşantısına katkı sağlamak amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Yaptıkları görüşmelerin ardından merkezi Hollanda'da bulunan Türk İslam Kültür Vakfı ile komite kurduklarını dile getiren Sivrikaya, "80 tane akülü araba, 50 tane de tekerlekli sandalyeyi tahsis ettik. Türk İslam Kültür Vakfı Başkanı Tahsin Çetinkaya ve yönetimine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivrikaya, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtımı programında duygulu anlar yaşandığını belirterek, "Telefonum çaldı, bir aile aradı, dedi ki: 'Başkanım, o kadar mutlu oldu ki çocuğum seninle konuşmak istiyor.' ve telefonu çocuğu aldı, 'Başkanım, 25 senedir hasta yatağımda yatıyorum, bu benim kolum kanadım. Onu eskir, bozulur diye süremem.' dedi. Bu mutluluk bana yeter, çok dua etti ve ağlayarak bunu anlattı." diye konuştu.