Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        MHP Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya'dan engellilere yönelik çalışmalarına ilişkin açıklama:

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, Türk İslam Kültür Vakfının desteğiyle geçen hafta Ortahisar ilçesinde engellilere 80 akülü araba ve 50 tekerlekli sandalye dağıttıklarını belirterek, "Engelli derneklerimizden aldığımız bilgilere göre hasta yatağı sıkıntıları var. Bunların da tedariki başlamıştır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:14 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya'dan engellilere yönelik çalışmalarına ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, Türk İslam Kültür Vakfının desteğiyle geçen hafta Ortahisar ilçesinde engellilere 80 akülü araba ve 50 tekerlekli sandalye dağıttıklarını belirterek, "Engelli derneklerimizden aldığımız bilgilere göre hasta yatağı sıkıntıları var. Bunların da tedariki başlamıştır." dedi.

        Sivrikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli bireylerin sosyal yaşantısına katkı sağlamak amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

        Yaptıkları görüşmelerin ardından merkezi Hollanda'da bulunan Türk İslam Kültür Vakfı ile komite kurduklarını dile getiren Sivrikaya, "80 tane akülü araba, 50 tane de tekerlekli sandalyeyi tahsis ettik. Türk İslam Kültür Vakfı Başkanı Tahsin Çetinkaya ve yönetimine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Sivrikaya, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtımı programında duygulu anlar yaşandığını belirterek, "Telefonum çaldı, bir aile aradı, dedi ki: 'Başkanım, o kadar mutlu oldu ki çocuğum seninle konuşmak istiyor.' ve telefonu çocuğu aldı, 'Başkanım, 25 senedir hasta yatağımda yatıyorum, bu benim kolum kanadım. Onu eskir, bozulur diye süremem.' dedi. Bu mutluluk bana yeter, çok dua etti ve ağlayarak bunu anlattı." diye konuştu.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin akülü arabaların onarımı ve bakımını yapmak için özel masa kurduğunu ifade eden Sivrikaya, şunları söyledi:

        "Engelli derneklerimizden aldığımız bilgilere göre hasta yatağı sıkıntıları var. Bunların da tedariki başlamıştır. Önümüzdeki süreçte elektrikli hasta yatağı çok büyük bir ihtiyaç. Şu an onun çalışmalarına başladık, inşallah onu da Trabzon'umuza sosyal sorumluluk çerçevesinde tedarik edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        Tadic'ten iyisi yok!
        Tadic'ten iyisi yok!
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        Denizli'de tutuklandı
        Denizli'de tutuklandı
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi

        Benzer Haberler

        Trabzon'da evde gaz sıkışması sonucu patlama; 1 yaralı
        Trabzon'da evde gaz sıkışması sonucu patlama; 1 yaralı
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
        Trabzon'da tezgahlarda oltayla avlanan balıklar yer aldı
        Trabzon'da tezgahlarda oltayla avlanan balıklar yer aldı
        Trabzonspor Kulübü, Papara Park'taki bir tribüne 'Mattia Ahmet Minguzzi' is...
        Trabzonspor Kulübü, Papara Park'taki bir tribüne 'Mattia Ahmet Minguzzi' is...
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı tribünde yaşatılacak
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı tribünde yaşatılacak
        Trabzon merkezli 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 82 gözaltı
        Trabzon merkezli 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 82 gözaltı