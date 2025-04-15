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        Trabzon'da üreticilere 3 bin 170 kilogram fasulye tohumu dağıtıldı

        Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında çiftçilere 3 bin 170 kilogram fasulye tohumu verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 17:54 Güncelleme: 15.04.2025 - 18:30
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        Trabzon'da üreticilere 3 bin 170 kilogram fasulye tohumu dağıtıldı
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        Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında çiftçilere 3 bin 170 kilogram fasulye tohumu verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, üreticilerin 18 ilçede 634 dekarda fasulye üreteceğini söyledi.

        Fasulye Üretiminin Geliştirilmesi Projesi'nin maliyetinin 1 milyon 331 bin 400 lira olduğunu belirten Kaplan, maliyetin yüzde 75'inin devlet, yüzde 25'inin de üreticiler tarafından karşılandığını ifade etti.

        Projenin tüm ilçelerde uygulanacağını anlatan Kaplan, yetiştiricilerin ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek nazende fasulye tohumu desteğinden faydalanabileceklerini belirtti.

        Kaplan, gelecek günlerde de üreticilere sebze fidesi dağıtmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından Kaplan ile Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz, üreticilere fasulye tohumu dağıttı.

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