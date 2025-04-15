Trabzon'da "Turizm Haftası" etkinlikleri başladı

Trabzon'da "Turizm Haftası" etkinlikleri, kortej yürüyüşüyle başladı.

Hafta dolayısıyla Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ile vatandaşların katılımıyla Kahramanmaraş Caddesi'nde başlayan kortej yürüyüşü, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda tamamlandı.

Kentteki bir otelde devam eden programda konuşan Vali Aziz Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanlığının ülke genelinde bu yıl 65 milyon turist ağırlama hedefinin olduğunu belirterek, Trabzon'un bu hedefe önemli ölçüde katkı sağlaması için el birliğiyle çalışılması gerektiğini ifade etti.

Geçen turizm sezonunda Trabzon'u 711 bin turistin ziyaret ettiğini söyleyen Yıldırım, turist sayısını bu yıl 800 bine çıkarmak istediklerini dile getirdi.

Yıldırım, yapılacak turizm faaliyetlerinde ortak akılla hareket etmenin önemini vurgulayarak şöyle dedi:

"Biz Trabzon olarak öncelikle şuna karar verelim; turizm bizim için vazgeçilmez mi yoksa turizm olmasa da olur mu? Biz 'turizm olmazsa da olur' diyemiyoruz. Burada yapılan bütün çalışmalar, bütün gayretler turizmin olması ve daha iyi standarda getirilerek daha fazla turistin ilimize gelmesini sağlamaktır. O zaman biz de bunun gereğini yapmak mecburiyetindeyiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'un Körfez ülkelerinin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, Avrupa ve Orta Asya'ya hitap ettiğini belirterek, Özbekistan'dan gelen turistlerin sayısını artırmak için kardeş şehir protokolü imzaladıklarını söyledi. Katar ve Dubai'de de Trabzon'un tanıtımı için çalışmalar yaptıklarını anlatan Genç, şunları ifade etti: "Bu yıl turizm alanında yapılacak tüm faaliyetleri bir takvime bağlayarak daha disiplinli bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Sayın Valimizin öncülüğünde, ilgili kurumlarımızla birlikte şehir tanıtımını sadece bir görev değil, aynı zamanda bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bu şehri seven, bu şehrin geleceğini düşünen herkesin, turizmde bir seferberlik ruhuyla hareket etmesini istiyoruz." İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan da geçen yılın turizm verilerine değinerek şunları kaydetti: "2024'te bakanlığımıza bağlı tesis sayımız 247 iken, 2025 yılı içinde bakanlığımıza bağlı tesis sayımız 316 olup toplam yatak sayısı ise 29 bin 899 olmuştur. Yabancı turist konaklama sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1 artışla 711 bin 626 kişiyle kapatılmıştır. 2023 yılında 1 milyon 319 bin 299 kişinin konakladığı ilimizde, 2024 yılında 1 milyon 346 bin 260 kişi konaklama yaparak bir önceki yıla göre yüzde 2 artış olmuştur. Yabancı turist konaklama sayısı 2023 yılına göre yüzde 1 artışla 2024 yılında 711 bin 626 kişiye ulaşmıştır."