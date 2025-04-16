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        Ümit ve genç kadın milli judocular, çalışmalarını Trabzon'da sürdürüyor

        Ümit ve Genç Kadın Milli Judo Takımları, Avrupa Kupası için Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:27 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:27
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        Ümit ve genç kadın milli judocular, çalışmalarını Trabzon'da sürdürüyor
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        Ümit ve Genç Kadın Milli Judo Takımları, Avrupa Kupası için Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa girdi.

        Milli takım antrenörü Yasin Doğan, AA muhabirine, kampta yer alan 40 sporcu ile Almanya'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Kupası ve İstanbul'da yapılacak Gençler Avrupa Kupası için 13 Nisan'da kampa girdiklerini belirtti.

        Çalışmalarını çift idmanla sürdürdüklerini aktaran Doğan, ümit milli takımdaki birçok sporcunun gençler kategorisinde yarışmaya hak kazandığını vurguladı.

        Doğan, kampın 30 Nisan'a kadar süreceğini kaydederek, "Ümit milli takımımızla beraber önümüzde Avrupa kupamız var. İstanbul'da 3-4 Mayıs'ta yapılacak, milli takımımız 34 sporcumuzla katılacak. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz, takımımız gayet güzel. İlk turnuvamız için bu sene daha da umutlu ve hırslılar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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