Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü "TÜBİTAK 2209-B Programı"nda Türkiye birincisi oldu

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, TÜBİTAK'ın "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı" kapsamında Türkiye birinciliği elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü "TÜBİTAK 2209-B Programı"nda Türkiye birincisi oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, TÜBİTAK'ın "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı" kapsamında Türkiye birinciliği elde etti.

        KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, bölüm bünyesinde eğitim ve öğretim gören öğrenciler tarafından hazırlanan, akademik sanayi alanındaki uzman danışmanların rehberliğinde yürütülen 13 "2209-B Projesi"nin, TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandığı belirtildi.

        Açıklamada, desteklenen proje sayısı itibarıyla KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nün, Türkiye genelindeki üniversitelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri arasında birinci olduğu vurgulandı.

        Bu sonucun önemli bir başarı olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Bu büyük başarı, bölümün güçlü akademik kadrosu ve öğrenci odaklı proje kültürü ve sanayi ile kurduğu etkin iş birliklerinin bir göstergesidir. KTÜ'lü öğrenciler, henüz mezun olmadan bilimsel araştırma ve sanayi uygulamalarını harmanlayarak sektöre hazır, nitelikli mühendisler olarak yetişmektedir. KTÜ ailesi olarak bu gurur verici başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi, danışman akademisyenlerimizi ve katkı sağlayan sanayi paydaşlarımızı tebrik ediyor, 'Üniversite-Sanayi İş Birliği' ekseninde yürüttüğümüz projelerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!

        Benzer Haberler

        Türk çayı ihracatı yılın ilk çeyreğinde 6,2 milyon doları aştı
        Türk çayı ihracatı yılın ilk çeyreğinde 6,2 milyon doları aştı
        Trabzonspor, 12 maçta kalesini gole kapattı
        Trabzonspor, 12 maçta kalesini gole kapattı
        Trabzon "1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi"ne ev sahip...
        Trabzon "1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi"ne ev sahip...
        Yakınlarının ulaşamadığı imam lojmanda ölü bulundu
        Yakınlarının ulaşamadığı imam lojmanda ölü bulundu
        Trabzon'da imam evinde ölü bulundu
        Trabzon'da imam evinde ölü bulundu
        Ümit ve genç kadın milli judocular, çalışmalarını Trabzon'da sürdürüyor
        Ümit ve genç kadın milli judocular, çalışmalarını Trabzon'da sürdürüyor