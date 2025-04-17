Trabzon'da bağımlılıkla mücadele konulu yarışmada dereceye girenlere ödül verildi
Trabzon'da, "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" adlı yarışmada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.
Trabzon'da, "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" adlı yarışmada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.
Yeşilay Trabzon Şubesinden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan "Bağımlılıkla Mücadele" protokolü kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik resim, karikatür, şiir, ve kompozisyon yarışması organize edildiği belirtildi.
Yarışmaya katılan 2 bin 578 öğrenci arasından dereceye girenler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda ödül töreni düzenlendi.
Öğrencilere ödül ve başarı belgeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ve Yeşilay Şube Başkanı Işıl Demir Güner tarafından verildi.
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