Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da teknoloji festivali düzenlenecek

        Trabzon Teknoloji Derneği Başkanı Tuba Bilgin, Trabzon Teknoloji Festivali'ni (TTFEST) 16-24 Mayıs'ta gerçekleştireceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:08 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da teknoloji festivali düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Teknoloji Derneği Başkanı Tuba Bilgin, Trabzon Teknoloji Festivali'ni (TTFEST) 16-24 Mayıs'ta gerçekleştireceklerini belirtti.

        Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin bu yıl ikincisini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

        Festivalin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 12. Kalkınma Planının amaçları doğrultusunda planlandığını aktaran Bilgin, "Bilgi üretmeye yönelik sorgulama, araştırma, öğrenme, geliştirme istek ve düşünce sistematiğini tüm düzeylerde yaygınlaştıran, teknoloji ve yenilik ekosistemi oluşturulmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Bilgin, festival kapsamında kırsal nüfusun kent ile bütünleşmesini sağlamak, yaşayan ve eğitim alan dezavantajlı kesime bilimsel etkinliklere katılma konusunda fırsat eşitliği sağlamak istediklerini kaydetti.

        Festival kapsamında kategori türü ve seviyelerine göre 20 bin ile 60 bin lira arasında değişen başarı ödülleri verileceğini vurgulayan Bilgin, detaylı bilgilerin "www.trabzonteknoder.com" adresinden edinilebileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Hektor da bunu isterdi!
        Hektor da bunu isterdi!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi

        Benzer Haberler

        Of'ta öğretmenler ile veliler kan bağışında bulundu
        Of'ta öğretmenler ile veliler kan bağışında bulundu
        Of'ta kalp sağlığına dikkat çekmek için stant açıldı
        Of'ta kalp sağlığına dikkat çekmek için stant açıldı
        Trabzon'da kitap okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
        Trabzon'da kitap okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
        Trabzon'da ana su hattı patladı
        Trabzon'da ana su hattı patladı
        Avrupa şampiyonu milli judocu Yağmur Yılmaztürk'ün yeni hedefi dünya şampiy...
        Avrupa şampiyonu milli judocu Yağmur Yılmaztürk'ün yeni hedefi dünya şampiy...
        Trabzon'da bağımlılıkla mücadele konulu yarışmada dereceye girenlere ödül v...
        Trabzon'da bağımlılıkla mücadele konulu yarışmada dereceye girenlere ödül v...