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        Trabzonspor kafilesi Adana'ya gitti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maç için Adana'ya gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 18:04 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:10
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        Trabzonspor kafilesi Adana'ya gitti
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maç için Adana'ya gitti.

        Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayıp özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan Adana'ya hareket etti.

        Kafilede; Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Stefan Savic, Ali Şahin Yılmaz, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, Tim Jabol-Folcarelli, Lundstram, Ozan Tufan, Batista Mendy, Oleksandr Zubkov, Muhammed Cham, Anthony Nwaekeme, Cihan Çanak, Edin Visca, Danylo Sikan, Enis Destan ve Simon Banza yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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