Sürekli yorgunluk ve yaygın kas ağrılarını bütüncül tıp uygulamalarıyla yendi

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da fibromiyalji (yumuşak doku romatizması) atakları nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde bütüncül tıp uygulamalarına yönelik tedavi gören Handan Ata, 3 ayda sağlığına kavuştu.

İki çocuk annesi 47 yaşındaki Ata, yaklaşık 2 yıl önce sürekli yorgunluk, yaygın kas ağrısı ile mide ve bağırsak problemleri yaşaması üzerine hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerin ardından fibromiyalji tanısı konulan Ata, bir süre ilaç kullandı, ayrıca fizik tedavi gördü.

Şikayetlerinin geçmemesi üzerine, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Aile Hekimliği Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kaan Kurt'a ulaştı.

Gerekli tetkik ve incelemeleri yapılan Ata, bütüncül tıp uygulamalarını içeren 5 temel yöntem ve enjeksiyon tedavisiyle 3 ayda hastalığının yol açtığı sıkıntılardan kurtuldu.

- "Ağrılarım azaldı, artık düzenli bir uykum var"

Handan Ata, AA muhabirine, fibromiyalji nedeniyle özellikle boyun, sırt ve omuz kısımlarında yaygın kas ağrısı şikayetleri yaşadığını söyledi.

Stresli dönemlerinde ağrılarının daha da arttığını anlatan Ata, hastalığı nedeniyle hem fizik hem de ilaç tedavisi gördüğünü ifade etti.

Ata, tedavilerin, stresli dönemlerdeki ağrıları azaltmadığını belirterek "Uyku düzensizliklerim vardı. Bağırsak problemlerim oluyordu. Sürekli şişkinlik, midede gaz oluyordu. Bunlar stresle oluşan şeyler ama ağrılarım da mide problemlerim de strese bağlıydı." dedi.

Arkadaşlarından, Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kaan Kurt'un bütüncül tıp uygulamalarına yönelik tedaviye başladığını duyduğunu dile getiren Ata, "Ben de denemek istedim. Gece uykularım çok düzensizdi, ağrıdan uyuyamıyordum. Şişkinlik beni gün içerisinde çok rahatsız ediyor, günlük rutinime yansıyordu. O yüzden başvurdum. Yaklaşık 3 aydır tedaviye devam ediyorum." diye konuştu.

Ata, tedavinin çok faydasını gördüğünü vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ağrılarım azaldı, artık düzenli bir uykum var. Onun dışında mide rahatsızlıklarımdan kurtuldum çünkü bazı yasaklı gıdaları bıraktım. Haftada 3 gün tedaviyi desteklemek amaçlı egzersiz yapıyorum. Günlük rutinim, sağlık açısından enerjim çok iyi. Kendimi iyi hissediyorum."