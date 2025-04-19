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        Sürekli yorgunluk ve yaygın kas ağrılarını bütüncül tıp uygulamalarıyla yendi

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da fibromiyalji (yumuşak doku romatizması) atakları nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde bütüncül tıp uygulamalarına yönelik tedavi gören Handan Ata, 3 ayda sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:09 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:09
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        Sürekli yorgunluk ve yaygın kas ağrılarını bütüncül tıp uygulamalarıyla yendi
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da fibromiyalji (yumuşak doku romatizması) atakları nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde bütüncül tıp uygulamalarına yönelik tedavi gören Handan Ata, 3 ayda sağlığına kavuştu.

        İki çocuk annesi 47 yaşındaki Ata, yaklaşık 2 yıl önce sürekli yorgunluk, yaygın kas ağrısı ile mide ve bağırsak problemleri yaşaması üzerine hastaneye başvurdu.

        Yapılan tetkiklerin ardından fibromiyalji tanısı konulan Ata, bir süre ilaç kullandı, ayrıca fizik tedavi gördü.

        Şikayetlerinin geçmemesi üzerine, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Aile Hekimliği Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kaan Kurt'a ulaştı.

        Gerekli tetkik ve incelemeleri yapılan Ata, bütüncül tıp uygulamalarını içeren 5 temel yöntem ve enjeksiyon tedavisiyle 3 ayda hastalığının yol açtığı sıkıntılardan kurtuldu.

        - "Ağrılarım azaldı, artık düzenli bir uykum var"

        Handan Ata, AA muhabirine, fibromiyalji nedeniyle özellikle boyun, sırt ve omuz kısımlarında yaygın kas ağrısı şikayetleri yaşadığını söyledi.

        Stresli dönemlerinde ağrılarının daha da arttığını anlatan Ata, hastalığı nedeniyle hem fizik hem de ilaç tedavisi gördüğünü ifade etti.

        Ata, tedavilerin, stresli dönemlerdeki ağrıları azaltmadığını belirterek "Uyku düzensizliklerim vardı. Bağırsak problemlerim oluyordu. Sürekli şişkinlik, midede gaz oluyordu. Bunlar stresle oluşan şeyler ama ağrılarım da mide problemlerim de strese bağlıydı." dedi.

        Arkadaşlarından, Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kaan Kurt'un bütüncül tıp uygulamalarına yönelik tedaviye başladığını duyduğunu dile getiren Ata, "Ben de denemek istedim. Gece uykularım çok düzensizdi, ağrıdan uyuyamıyordum. Şişkinlik beni gün içerisinde çok rahatsız ediyor, günlük rutinime yansıyordu. O yüzden başvurdum. Yaklaşık 3 aydır tedaviye devam ediyorum." diye konuştu.

        Ata, tedavinin çok faydasını gördüğünü vurgulayarak şöyle devam etti:

        "Ağrılarım azaldı, artık düzenli bir uykum var. Onun dışında mide rahatsızlıklarımdan kurtuldum çünkü bazı yasaklı gıdaları bıraktım. Haftada 3 gün tedaviyi desteklemek amaçlı egzersiz yapıyorum. Günlük rutinim, sağlık açısından enerjim çok iyi. Kendimi iyi hissediyorum."

        - "Beş temel yaklaşımı her hastaya uyguluyoruz"

        Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kaan Kurt ise halsizlik, kronik yorgunluk, bölgesel veya yaygın ağrı şikayetleri, mide hazımsızlık problemleri, şişkinlik, uyku düzen bozuklukları, yorgun uyan﻿ma ve gün içinde uyku halinin toplumda yaygın olarak görüldüğünü söyledi.

        Kurt, bu şikayetlerden bir veya birden fazlasını yaşayanların, bunların geçmeyeceğine inanarak bu şekilde yaşamayı kabul ettiklerini belirtti.

        Bütüncül ve foksiyonel tıbbın bu noktada devreye girdiğine işaret eden Kurt, şu değerlendirmede bulundu:

        "Öncelikle başvuran hastaların kapsamlı bir öyküsünü alıyoruz. Sonra tüm vücut sistemlerini içerecek şekilde detaylı bir fizik muayenesini yapıyoruz. Kapsamlı bir şekilde laboratuvar ve görüntüleme tekniklerimizi uyguluyoruz. Bu minvalde bize başvuran hastalarımız var."

        Kurt, hastaların şikayetlerini birbirine bağlayan bir kök sebep olduğunu belirterek "Bu kök sebebi bulup tedavi etmeye çalışırsak, şikayetlerin hemen hepsinin çorap söküğü gibi kendiliğinden çözüldüğünü görüyoruz. Bu minvalde hasta bize hangi şikayetlerle başvurursa vursun, uyguladığımız temelde beş yaklaşım var." ifadelerini kullandı.

        Kurt, beş temel yaklaşımı, bireyselleştirilmiş beslenme programı, egzersiz, su tüketiminin artırılması, uyku düzeni ve kalitesini sağlamak ve stresi kontrol altına alarak yönetmek olarak sıraladı.

        İlk dört durum toparlandığında stresin kendiliğinden çözüldüğüne dikkati çeken Kurt, o nedenle beş temel yaklaşımı her hastaya uyguladıklarını ifade etti.

        Laboratuvar değerlendirmesi, öykü ve fizik muayeneden elde edilen bulgular sonucunda kişilere gerekli vitamin ve enjeksiyon yöntemini uyguladıklarını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

        "Handan Hanım da yaygın ağrı, mide hazımsızlık problemleri, şişkinlik, uyku düzen bozuklukları gibi şikayetlerle tarafımıza başvurmuştu. Biz bunların kök sebebini inmeye çalıştık. Öncelikle vücut ağrılarından çok yakınıyordu. Gün içinde stres veya gece uyku kalitesini düşüklüğünden bahsediyordu. Kapsamlı değerlendirildiğimizde laboratuvar sonuçlarımızda prediyabet yani gizli şeker durumu, insülin direncinin yüksek olduğunu tespit ettik. "

        Kök neden olarak da mide bağırsak problemlerini hedef alarak düzenlemeye başladıklarını belirten Kurt, bunun yanında da enjeksiyon tedavileri uygulayarak hastayı şikayetlerinden kurtardıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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